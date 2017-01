Halle Berry, debutto social in topless

"Hi everyone. Welcome! Today is a very exciting day for me..." Halle Berry debutta su Instagram e saluta i suoi futuri follower: "Oggi è un giorno molto eccitante per me", cinguetta l'attrice che per il suo primo scatto su social ha scelto un topless... di spalle. "Non vedo l'ora di condividere il nostro mondo attraverso immagini che riflettono le mie emozioni e percezioni", cinguetta...