Giorgio Armani, festa per i 40 anni di carriera

Milano come Hollywood per festeggiare Giorgio Armani e i suoi 40 anni di carriera. Ad assistere all'apertura del suo Silos e alla sfilata di una selezione di capi della sua linea di alta moda c'era tutto il jet set internazionale, da Leonardo di Caprio a Hillary Swan e molti altri vip, anche italiani. Tra i colleghi che hanno accolto l'invito di Armani Stefano Pilati e Tomaso Trussardi che, al fianco della moglie Michelle, ha ricordato che il successo della sua Maison si deve anche ad Armani, visto che per primo uso' i guanti Trussardi per le sue sfilate