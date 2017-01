Gigi Buffon e Ilaria D'Amico, è arrivato Leopoldo

Il 28 gennaio papà Gigi compirà 38 anni e il bebè in realtà era atteso proprio nella seconda metà di gennaio, ma il regalo per il portiere è arivato in anticipo. Un altro maschietto quindi in casa Buffon - D'Amico, dopo i due figli che il portiere ha avuto dalla moglie Alena Seredova e dopo Pietro, il bimbo che Ilaria ha avuto quasi sei anni fa e nato dalla relazione con Rocco Attisani.



La D'Amico era già entrata in modalità "maternità" qualche settimana fa, adesso è mamma bis per davvero e, a quanto annunciato da lei stessa, non sembra abbia intenzione di tornare al lavoro per almeno 6 mesi. Fino ad allora farà la mamma a tempo pieno.



Nel frattempo però potrebbe scapparci anche un matrimonio. Nel corso del 2016, come specifica Settimanale Nuovo le nozze tra Ilaria e Gigi sono tra le più quotate: "Il mio "sì" però se lo dovrà sudare", specifica la giornalista. Buffon è avvisato e oltre a proteggere bene la porta della Juventus, dovrà pensare anche a conquistarsi il "sì" della sua bella, un osso davvero duro come il campionato di quest'anno.