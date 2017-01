Gigi Buffon e Ilaria D'Amico, ci siamo quasi

Con il pancione di otto mesi ben in vista Ilaria D'Amico passeggia mano nella mano con il suo Gigi Buffon, come mostrano gli scatti di Settimanale Nuovo, mentre il conto alla rovescia per il lieto evento è cominciato. Nella seconda metà di gennaio infatti è previsto l'arrivo del nuovo bebè, il terzo per il portiere della Juventus (che ha due figli maschi avuto con Alena Seredova) e il secondo per la giornalista, che ha ne ha già uno con il suo ex marito Rocco Attisani.

Il 28 gennaio papà Gigi compirà 38 anni e chissà che il regalo più bello non glielo porti proprio la cicogna.. ? Maschio o femmina non si ancora intanto però fervono i preparativi per il futuro nascituro. La D'Amico è già entrata in modalità "maternità" e non sembra abbia intenzione di uscirne per almeno 6 mesi, come ha precisato. Non tornerà a lavorare quindi se non dopo l'estate. E fino ad allora farà la mamma a tempo quasi pieno. Nel frattempo però potrebbe scapparci anche un matrimonio. Nel corso del 2016, come specifica Settimanale Nuovo le nozze tra Ilaria e Gigi sono tra le più quotate: "Il mio "sì" però se lo dovrà sudare", specifica la giornalista. Buffon è avvisato e oltre a proteggere bene la porta della Juventus, dovrà pensare anche a conquistarsi il "sì" della sua bella, un osso davvero duro come il campionato di quest'anno.