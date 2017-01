Gabriella Pession, matrimonio a sorpresa a Portofino

“Portofino, il posto del cuore” cinguetta l'attrice 38enne, felice e innamorata con i suoi uomini Giulio e Richard. Ha raccontato di aver scelto il Tigullio per i ricordi d'infanzia e proprio in quel posto magico e romantico, nella chiesa di San Giorgio, ha detto sì all'attore irlandese, 33 anni, conosciuto nel 2012. Abito bianco in pizzo e tulle, velo in testa, capelli raccolti dietro la nuca e lungo strascico per la sposa raggiante all'arrivo a bordo di un'Ape calessino (proprio come qualche giorno fa aveva fatto Cristel Carrisi). A festeggiare con la Pession le amiche di sempre Francesca Cavallin con il marito Stefano Remigi, Giuliana De Sio e Chiara Giordano, ex moglie di Raoul Bova. Aperitivo in barca nella splendida cornice del golfo e cena al castello di Brown con vista sul mare.