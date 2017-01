Francesco Totti - Ilary Blasi, lite al ristorante

10:54 - Non comincia bene l'anno per Ilary Blasi e Francesco Totti, che pizzicati dal Settimanale Nuovo, hanno alzato la voce durante una discussione in un ristorante. La coppia è stata immortalata tra musi lunghi e gestacci e chissà se il brindisi sarà servito per placare gli animi...

Sposati da quasi dieci anni la showgirl e il calciatore hanno due figli. Non è solito vederli agli eventi mondani o nelle foto paparazzate, per questo ogni volta che si fanno “beccare” su di loro si ricamano gossip e pettegolezzi. Archiviato il tormentone del terzo figlio, i due rispondono alle chiacchiere con il sorriso. Non questa volta però. E i paparazzi li hanno immortalati tra un gestaccio e un muso lungo...