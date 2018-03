Ronaldo e Georgina, vacanza d amore in Islanda

In elicottero sulle nevi dell'Islanda, per una vacanza di coppia tra baci romantici e paesaggi incantevoli. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, lasciati i quattro figli a casa, hanno approfittato di alcuni giorni di pausa del campione del Real Madrid, per concedersi un momento di totale relax. L'arrivo sulle nevi islandesi è da vere star, poi i due sono stati protagonisti di una gita sulla motoslitta, di un bagno ristoratore in una piscina all'aperto e di un tenero bacio. Per brindare ad un amore che va sempre di più a gonfie vele.