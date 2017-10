E ufficiale: Fedez e Chiara Ferragni avranno un bebè

E' arrivata in contemporanea sulle loro pagine Instagram l'ufficialità tanto attesa: Fedez e Chiara Ferragni sono in attesa di un bebè. L'annuncio arriva da New York dove l'avventura da genitori è cominciata, per loro stessa ammissione. "Siamo felici di condividere con voi la più grande gioia della nostra vita, presto saremo in 3! - scrive il cantante. - Avremmo voluto aspettare ancora un po' a dirvelo, sia per prudenza sia per scaramanzia ma visto che ci hanno anticipato ci sembrava inutile attendere ulteriormente. 5 mesi fa proprio qui a New York è iniziato tutto. Io e la mamma ti aspettiamo". Mentre la fashion blogger ha lasciato il suo messaggio in inglese. Le foto sono simili: lei con la coroncina da futura mamma, lui con il berretto da papà, ma le pose sono diverse. E in quella pubblicata da Fedez si intravede, sul comodino, anche l'ecografia