Caterina Balivo, casalinga disperata: senza trucco al super

“W il trucco che aiuta tutte” scrive Caterina Balivo postando le sue sessioni di maquillage prima di finire davanti alle telecamere. Ma le giornate della showgirl sono scandite da mille impegni, tutti rigorosamente seguiti via social: dalla spesa al supermercato senza trucco alle sedute in camerino per il restyling passando per la pizza fuori casa, le registrazioni tv, le serate casalinghe e ovviamente gli impegni da mamma di due bimbi. “Sì, ho ancora l'albero (di Natale). Con me fino a Quaresima” dice ai follower.