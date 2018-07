Caterina Balivo al mare, mamma... che sexy!

Fisico invidiabile, lato B da urlo e curve mozzafiato, con gli scatti dalle vacanze a Capri Caterina Balivo fa il pieno di like. Conclusa la stagione televisiva la conduttrice si concede un po' di relax, ma è costantemente presente sui social con post e stories "per rimanere in contatto con tutti voi senza filtro e mostrarvi qualcosa in più di me, al di fuori della tv", come scrive nell'ultima foto postata su Instagram in cui tiene tra le braccia la piccola Cora.