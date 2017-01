Festa del papà, gli auguri social dei vip

13:56 - Oggi, 19 marzo gli auguri vanno a tutti i papà. E anche i nostri vip si scatenano sul social postando foto più e meno recenti, accompagnate da dediche, alcune spiritose e altre commuoventi. Da Federica Nargi, a Carolina Marcialis, a Francesco Facchinetti, a Elisabetta Gregoraci, ecco solo alcune star che hanno voluto rendere omaggio al proprio padre...

Organizzano viaggi in loro compagnia, si confidano, scherzano e spesso crescono insieme. Fondamentali sono i padri, tanto quanto le osannate madri. Così non è poi difficile trovare figli famosi al fianco dei loro papà. Buffa è l'immagine di Belen al bar in compagnia del signor Gustavo. Tra i due sembra esserci una grande complicità, così come tra l'ex velina mora e Claudio Nargi. “Unico,inimitabile,inconfondibile... La vita non poteva darci un padre migliore di te”, scrive Federica su Instagram.



Un pensiero speciale va anche a Roby Facchinetti dal “Capitano Uncino”: "Auguri papà. In tanti ti conoscono come Roby dei Pooh, oppure come il cantante di quel gruppo là. Qualcuno ti chiama il papà di Francesco, e qua so che ti innervosisci ?. Per me, invece, sei la cosa più importante: MIO PADRE. Tutto l'amore del mondo per te PAPÀ Tuo figlio, quello matto...anche se alla fine abbiamo scoperto che se tu più fuori di me".



Si aggiungono all'elenco le dediche di Carolina Marcialis, Fiammetta Cicogna, Martina Colombari, Elisabetta Gregoraci, Anna Tatangelo e... GUARDA LA GALLERY