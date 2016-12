Federica Pellegrini conferma la crisi: "Dobbiamo risolverla tra noi"

Filippo allunga la mano per avere un contatto con la donna che molto probabilmente ama ancora. Lei si chiude a riccio nell'asciugamano. I loro corpi restano distanti e anche il modo in cui si guardano non è più lo stesso. Sono lontani i tempi in cui erano complici e affiatati a bordo piscina. Ora tra i due c'è il gelo e l'immagine di "Chi" lo dimostra. Dopo questo loro incontro a Riccione i due hanno fatto rientro nelle rispettive città, lui a Pesaro e lei a Jesolo dove ha trascorso una serata con le sue amiche indossando un miniabito molto sexy. Ma prima di lasciare la Romagna la Pellegrini ha confermato sulle pagine di "Chi" che tra lei e Magnini è crisi: "Sono cose che non si possono dire", ha commentato la campionessa . "Certe cose è meglio risolverle tra noi".



Un evento al Circolo Canottieri di Roma li ha riuniti davanti a un romantico albero addobbato. Nemmeno il clima natalizio è riuscito a sciogliere il freddo tra loro. Una foto di gruppo immortala Kikka e Filo distanti. Magnini è casualmente vicino al suo ex rivale, Luca Marin (ex fidanzato di Fiderica Pellegrini) che sorride all'obiettivo. Vicino alla nuotatrice compare Damiano Lestingi.