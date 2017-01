Fanny Neguesha, topless e forme generose

Scorcio di seno in topless e forme generose per una Fanny Neguesha, che da quando ha chiuso il capitolo Mario Balotelli, è più audace e provocante che mai. Specie sui social dove ama sfoggiare le sue curve e il suo décolleté prosperosi. In soli jeans e senza reggiseno eccola ammiccare maliziosa all'obiettivo di schiena, con fuga di seno ben in vista e morbide pieghe da bellezza curvy in vita...

Splendida e raggiante la modella belga ha ormai trovato la sua strada. Di recente è stata testimonial in abito da sposa per una importante manifestazione e archiviato Balo anche in amore non sembra messa male. Almeno stando ai rumors, che l'accoppiano prima con uno poi con l'altro. Lei non si scompone, non conferma e non nega nulla. Scatta selfie, posa, espone la sua morbida e provocante bellezza sui social e aspetta il suo momento.