Fabrizio Corona, un regalo da 100 mila euro per Silvia

E mentre la coppietta festeggia l'arrivo del rombante motore a Milano, per Fabrizio arriva un provvedimento dei giudici che lo avvisa che non potrà lasciare la Lombardia. Colpa della focosa vacanza a Capri che Fabrizio e Silvia hanno trascorso in barca con tanto di foto paparazzate e uscite su tutti i giornali. Le effusioni amorose al largo dei Faraglioni non hanno colpito solo i fan, ma anche i giudici che hanno voluto vederci chiaro. La Procura di Milano ha chiesto un accertamento per capire se la vacanza fosse stata autorizzata dal tribunale di Sorveglianza e se avesse rispettato i profili di “continenza” richiesti da chi è in affidamento ai servizi sociali.



La vacanza non è stata autorizzata e così per Corona è arrivato il provvedimento che gli vieta di abbandonare la Lombardia. Fabrizio dovrà tenere una condotta adeguata alla misura alternativa in corso. Niente viaggi romantici al mare per la neocoppia. Silvia Provvedi dovrà consolarsi scorrazzando per Milano e dintorni con il fidanzato a bordo della sua nuova auto.