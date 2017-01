19 maggio 2015 Fabrizio Corona, ecco com'è ora: le prime immagini dopo molti mesi Il settimanale "Chi" pubblica in esclusiva una fotografia di Corona mentre viene portato in tribunale per un'udienza. Il suo avvocato dice: "E' molto provato" Tweet google 0 Invia ad un amico

15:30 - Ecco come è oggi Fabrizio Corona. Il settimanale "Chi" pubblica le prime immagini, da molti mesi a questa parte, dell'ex manager dei paparazzi, ormai in carcere da due anni e mezzo. Corona è stato fotografato mentre viene tradotto in tribunale, scortato da quattro agenti. Dalle immagini sembra apparentemente in buona forma fisica ma secondo il suo avvocato, Ludovico Lucibello, "è molto provato".

"Fabrizio mi è apparso provato, ma fiducioso", ha l'avvocato Ludovico Lucibello. "Scrive molto, vorrebbe tornare a lavorare, alla sua vita". Di recente Corona è stato sottoposto a una perizia psichiatrica per avvalorare la richiesta di assegnazione agli arresti domiciliari o l'affidamento in prova ai servizi sociali chiesto dai suoi legali. Insomma, se tutto va bene a breve potrebbe uscire dal carcere.



In ogni modo il suo pensiero va al figlio Carlos e all'ex moglie Nina Moric. "Fabrizio ha a cuore il benessere di suo figlio, ma è anche preoccupato per la sua ex moglie - ha continuato Lucibello -. Ha già fatto capire che, quando sarà un uomo libero, si prenderà cura anche di lei".