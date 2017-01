Fabrizio Corona, divano bollente con Sarah

Giacca in pelle e jeans "vissuti" lui, canottiera super trasparente e leggings graffianti in pelle nera lei, che come una gattina gli gira intorno e gli fa le fusa. Seduto su un divanetto in un locale di Latina Fabrizio Corona "subisce" le bollenti effusioni di una brunetta disinibita e discinta, che lo abbraccia e gli sussurra parole all'orecchio. Lui, ex re... dei paparazzi, ma pur sempre star, si lascia "fare" e... fotografare.

Chi è questa procace signorina che ronza attorno all'uomo del momento, sempre a caccia di flash, single più che appetitoso dal tormentato passato di enfant terrible e fotografo maledetto? Si chiama Sarah Tedesco, è un'attrice romana, che Corona ha conosciuto a Milano, dove lei posava per un provino proprio per la sua agenzia.



Al suo attivo qualche film tra cui, guarda caso una pellicola molto in tema con il bel Fabrizio, ovvero "Vita da paparazzi" di Pier Francesco Pingitore, insieme a Pino Insigno.



Di lei il fotografo Bruno Oliviero, talent scout di nuove stelline del firmamento dello showbiz, è rimasto ammaliato. L'ha seguita nel locale di Latina, dove Corona era ospite per una serata, poi ha lasciato che fosse lei a mettere in scena il siparietto piccante con il "divo" del momento. E via con gli scatti, mentre lei è partita all'attacco tra strusci ed effusioni feline da vera professionista.



Fabrizio non si è ribellato, Bruno Oliviero ha inforcato la sua macchina fotografica e Sarah si è fatta fotografare... anche dopo in versione casalinga bollente.