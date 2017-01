Eros Ramazzotti, compleanno al bacio

Cinquantatre anni e non sentirli per Eros Ramazzotti che ha festeggiato il suo compleanno in famiglia con i figli, la moglie Marica e il padre Rodolfo. Un pranzo in un noto ristorante milanese, una fetta di torta a casa con tanto di siparietto esilarante insieme alla figlia Aurora, un bacio spettacolare alla sua dolce metà e tanti auguri social per il cantante romano.