Elsa Hosk, un Angelo senza veli a luci rosse

11:33 - Backstage a luci rosse per l'Angelo di Victoria's Secret Elsa Hosk che viene immortalata dall'obiettivo dei paparazzi in pose plastiche. La modella svedese, nascosta da alcuni veli di un gazebo, che dovrebbero assicurarle un minimo di intimità, viene pizzicata praticamente nuda. In topless e con un sottilissimo filo tra le natiche é solo da ammirare.

Ecco un Angelo che fa prendere il volo alle fantasie di chi guarda. Elsa, svedese, dalla silhouette impeccabile, regala un siparietto dietro le quinte decisamente più bollente dello shooting stesso. In topless mentre le stanno sistemando il trucco e i capelli, nascosta (ma non troppo) tra la vegetazione, mette a disposizione del paparazzo la sua statuaria bellezza. Un primo piano sul lato B e un particolare sul seno scoperto lasciano senza fiato. Ad animare ancora di più la scenetta sono i suoi continui cambi di posizione. Sempre più audaci.



Poi indossa il reggiseno e si alza per raggiungere il set fotografico. Anche vestita non è niente male...