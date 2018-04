Elisabetta Gregoraci, fuga d'amore a Parigi con il suo Francesco Bettuzzi

Elisabetta Gregoraci non si nasconde più. La showgirl calabrese, che lo scorso dicembre ha firmato la separazione da Flavio Briatore, esce finalmente allo scoperto con il suo nuovo partner, l'imprenditore Francesco Bettuzzi. Come mostrano le immagini esclusive pubblicate dal settimanale "Chi" i due, che hanno raggiunto Parigi in gran segreto in auto, si sono goduti un romantico weekend di coppia...