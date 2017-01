Elena Riz, guarda la playmate di novembre

Come per Emily Ratajkowsky, anche per Elena Riz il web si era sollevato al grido di #escile. La modella prorompente ed esageratamente intrigante non ha mai mostrato il topless sui social. I fan hanno dovuto attendere, ma ora con il nuovo numero di Playboy sono stati accontentati. Elena è la coniglietta di novembre e negli scatti è come mamma l'ha fatta.