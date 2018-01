Dayane Mello, che lieta novella con Carlo Beretta!

Sono la coppia a sorpresa delle ultime settimane, ma potrebbero avere anche un'altra sorpresa in... grembo! Secondo il settimanale Novella 2000 Dayane Mello , 28 anni, modella ed ex naufraga, aspetterebbe un figlio (il secondo, ha già una bambina dal modello Stefano Sala) dal giovane fidanzato Carlo Beretta , 20 anni, della famosa dinastia dei fabbricanti d'armi.

I due convivono a Desenzano del Garda, nel Bresciano e, secondo i rumors, lei sarebbe già incinta. La sua agente, Paola Benegas, non conferma e nemmeno il suo ex Stefano Sala dice nulla. Di certo si sa che Dayane e Carlo corrono. La ex naufraga ha fatto in fretta le valigie per trasferirsi da Milano a Desenzano. Le vacanze natalizie le hanno trascorse appiccicati l'uno all'altra a St. Moritz.