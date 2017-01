Da Belen a Silvia, Fabrizio Corona: "Ricomincio dal gossip"

I piedi sulla scrivania dove però regna un ordine maniacale. Fabrizio Corona è in forma, nel nuovo ufficio in centro a Milano sfoggia una abbronzatura invidiabile, i pettorali scolpiti, un sorriso a 32 denti nonostante le polemiche. A Tgcom24 racconta di come stia ripartendo proprio dal gossip, senza però la “cattiveria” di un tempo, conferma la storia con Silvia Provvedi delle Donatella e su Belen confessa...

Fabrizio, facciamo il punto sulla tua situazione giudiziaria?

Ma no, è già stato detto tutto. L'unica novità è che mi hanno sbloccato le prescrizioni e quindi posso rilasciare interviste...

Hai appena annunciato di essere tornato a occuparti di gossip...

Sono il direttore editoriale del nuovo settimanale DiTutto, sono convinto che la carta stampata può dare ancora delle grandi soddisfazioni se si fa un progetto diverso dagli altri. Se ci si mette l'impegno e la voglia di far tornare quel mondo che ora è scomparso.

I vip devono cominciare a tremare di nuovo?

Non ho più quella cattiveria della notizia di un tempo, quindi possono stare più tranquilli tutti. Ora faccio l'imprenditore e non ho voglia di fare scoop su personaggi che non mi interessano. La verità però va raccontata. Non solo quella che vediamo sui social. E' vero che hanno cambiato il modo di fare comunicazione soprattutto per quanto riguarda il gossip. Ma è altrettanto vero che gli artisti decidono di dare l'immagine che vogliono, quindi cercherò di far vedere un'altra faccia. Raccontando le cose che non nessuno ha il coraggio di raccontare.

Come è cambiato il mondo dello showbiz?

Non ci sono più personaggi che tirano. Sono rimasti in pochi e io sono uno dei più interessanti del momento. C'è un buco generazionale. Manca la qualità, il talento, e manca anche la voglia di fare. Mi piacerebbe lanciare nuovi personaggi.

Tu custodisci anche molto segreti sui vip...

Ma sono segreti che non valgono così tanto... Sono segreti che raccontano la storia del nostro Paese.

Insomma, sei diventato più buono?

Buono mai. Sono più riflessivo, fermo, tranquillo. Penso prima di agire, prima lo facevo istintivamente.

Continui però a fare notizia, a partire dalla storia dei denti, cosa è successo?

Quello che è successo in carcere non lo posso raccontare. Per fortuna sono riuscito a ricostruirli, grazie al dottor Gianpalo Cannizzo che poi è diventato un caso mediatico, ma lui mi ha seguito in galera, ha seguito tutte le mie vicissitudini. Sa il perché e il per come... I miei denti sono finti ma bellissimi. Guardali...

Sei fidanzato o no con Silvia, in molti pensano che sia una trovata pubblicitaria?

Ma certo, la verità sul nostro amore la racconto proprio questa settimana in edicola. Comunque è tutto vero.

E del presunto incontro segreto con Belen che ci dici?

Queste sono notizie di gossip che fanno bene al mercato. Punto e basta.

Hai un ufficio a pochi passi dal suo locale, se la dovessi incontrare?

La saluterei normalmente, proprio come vi ha risposto lei in una intervista tempo fa (esplode in una risata ironica, ndr)...