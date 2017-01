Corvaglia e Canalis, vacanza per sole donne

Stacchetti e bancone sono alle spalle, ma il sexy show di Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis è sempre in onda. Le due ex veline raccontano sui social la loro nuova vita da mamme a stelle e strisce. Entrambe di stanza a Los Angeles, se la spassano tra shopping, party, feste e tuffi in piscina. E appena possono, scappano alle Bahamas per una vacanza di sole donne. Gli scatti dalla spiaggia sono ad alto tasso erotico.

Resteranno nell'immaginario collettivo come le veline per eccellenza. Dai tempi di Striscia la notizia per la bionda e la mora ne è passato del tempo, eppure Elisabetta e Maddalena sono rimaste amiche e si sono costruite una vita vicine vicine. Entrambe sposate e mamme di due bimbe, vivono in America, si frequentano e si divertono un mondo nel nuovo ruolo di mamme e showgirl.



Inseparabili anche durante le vacanze la Corvaglia e la Canalis hanno trascorso qualche giorno alle Bahamas con le figlie Jamie Carlyn e Skyler Eva. L'album dalla spiaggia è ad alto tasso erotico e le due ex veline in bikini sono sempre imbattibili. Parola di follower.