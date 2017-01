Coppia a luci rosse: ecco a Cannes Rocco Siffredi e Rosa Tassi

Impossibile non definirla una coppia ad alto tasso erotico. Il pornodivo Rocco Siffredi a Cannes con la moglie Rosa Tassi non è passato certo inosservato. Prima per il pomeriggio di shopping Rosa ha sfoggiato un abitino in pizzo bianco sotto il quale si intravedeva il seno in libertà e poi per il red carpet un lungo abito rosso con uno spacco profondo e seducente. Il siparietto hot con Rocco è sempre servito.