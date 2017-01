Claudia Galanti, ecco il suo nuovo cavaliere

NAUFRAGA PER LA SECONDA VOLTA Mimran: Galanti falsa,pago alimenti

Claudia Galanti, prima di partire per l'Honduras aveva detto di tornare a L'Isola dei Famosi perché ne aveva bisogno. “Lo faccio per soldi. Lo faccio per i miei figli” aveva dichiarato la naufraga, ora di ritorno (dopo l'eliminazione di lunedì). Il suo ex Arnaud Mimran non ci sta e a Diva e Donna dice: “L'ho...