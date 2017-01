Chicca e Giovanni, dalla Casa del Grande Fratello all'altare: tutte le foto delle nozze

Si sono conosciuti e innamorati durante la 13esima edizione del Grande Fratello e il 30 aprile sono convolati a nozze. Quella tra Francesca Rocco, più conosciuta come Chicca e Giovanni Masiero è una love story che sembra una favola e come le favole ha avuto un lieto fine. "Ci siamo sposati nonostante tutto", hanno detto a "Chi". "Nessuno credeva in noi. La parola più carina sui social era falsoni'. Ma ai social bisogna dare la giusta 'non importanza' e salvare il bello".

Dopo due anni d'amore quindi i due ex gieffini, entrmbi vestiti da Carlo Pignatelli, si sono sposati a Verona. Un matrimonio che ha cambiato le loro vite: "Prima del Gf stavo per volare in Australia e cambiare vita - rivela Giovanni - Ho sempre sognato la libertà. Oggi la mia libertà si chiama libertà di amare mia moglie. Lei è il mio viaggio più bello".

Nozze da favola come documentano le foto che Tgcom24 e il settimanale "Chi" pubblicano in esclusiva. Nella splendida cornice di Villa Giona a San Pietro in Cariano, con l'elegante regia di Martino Crespi Events, gli invitati, tra cui la ex gieffina Margherita Zanatta, amica degli sposi, hanno trascorso una serata incantevole. Tutto curato nei minimi particolari, dai piatti dello chef stellato Davide Botta agli allestimenti di Elisabetta Cardani fino alla mega torta di Knam fino ai balli notturni. Adesso gli sposi sono pronti a partire per la luna di miele, in Indonesia.