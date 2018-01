Chiara Ferragni fa l'ecografia, Fedez: "Leone ha le mie labbra"

“Il mio piccolo Lion ha le mie stesse labbra”. Fedez papà orgoglioso mostra sui social l'ecografia in 3D della compagna Chiara Ferragni e scherza con i fan: “Ok, mi somiglia posso stare tranquillo!”. La coppia si è trasferita a Los Angeles in attesa dell'arrivo del primogenito, previsto per il mese di marzo.