Charlotte McKinney nuda per Gq Messico

E' passato solo un anno da quando si è fatta conoscere come la ragazza degli hamburger nello spot durante il Superbowl, e ora Charlotte McKinney, soprannominata la Sex bomb d'America, è ritornata alla ribalta. Per le calde temperature messicane, la modella 22enne si spoglia mostrando le sue morbide curve in pose sensuali e ammiccanti per la copertina di febbraio della rivista GQ Mexico.