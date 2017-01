Charlotte Casiraghi in vacanza, ecco il pancino in costume

Non beve, non fuma, si rilassa a bordo dello yacht dei Grimaldi, la principessa Charlotte Casiraghi appare con curve morbide e un pancino sospetto durante la vacanza con il nuovo compagno, l'italiano Lamberto Sanfelice. Con lui e il piccolo Raphael, avuto dalla precedente relazione con l'attore Gad Elmaleh si è trasferita a Roma. Nelle foto di Chi l'intesa per la coppia è perfetta e il progetto di allargare la famiglia è in corso...

Bikini intero turchese, semplicissimo e meravigliosamente tirato sulla pancia della principessa. A Porto Ercole vanno in scena i siparietti monegaschi. Charlotte è in vacanza sulla barca dei Grimaldi insieme al compagno Lamberto, alla madre Carolina, alla sorella Alexandra di Hannover. Al largo delle coste toscane sull'imbarcazione monegasca compaiono anche la mamma di Sanfelice e alcuni amici. Pare proprio una presentazione ufficiale, forse in vista dei progetti che la coppia ha in mente. Come quello di allargare la famiglia. E il pancino tondo della principessa fa pensare che la cicogna sia già in volo.