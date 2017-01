Charlotte Casiraghi in love con Lamberto Sanfelice, mette la fede al dito

Per la prima volta Charlotte appare innamorata e felice, come una ragazza qualunque. Le immagini che la ritraggono al ristorante insieme a Lamberto a Capalpio mostrano la principessa come una ragazza della porta accanto, solare e bellissima, mentre si lascia andare all'eros. Il regista italiano la imbocca e lei sorride. Al dito il misterioso anello, un pegno d'amore e un matrimonio in vista?