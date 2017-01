Charlotte Casiraghi, in fuga da Roma senza Lamberto

Un carrello stracarico di bagagli, sigaretta in mano e aria preoccupata, la bellissima Charlotte, che tempo fa si vociferava fosse in dolce attesa per la seconda volta, è in aeroporto in attesa di prendere un volo per Parigi, dove viveva prima di trasferirsi in Italia per amore di Lamberto. Trolley e borsoni, aria tesa, hanno fatto temere una rottura nella bella coppia che ha trascorso le vacanze a bordo dello yacht regale in un clima familiare e sereno. In aeroporto ci sono alcuni collaboratori della principessa, ma non c'è traccia di Sanfelice.