Charlotte Casiraghi, ecco il bacio con Lamberto Sanfelice

I due non si nascondono più e si mostrano in pubblico sorridenti e felici per le strade di Parigi. Poi rieccoli per una romantica cena sulla terrazza di lui nel centralissimo VI arrondissement. Tutto alla luce del sole. Del resto a Charlotte le etichette e le regole non sono mai piaciute moltissimo.



Da tempo si parlava di crisi tra la bella rampolla monegasca e il compagno Gad Elmaleh, padre di suo figlio Raphael, nato il 17 dicembre 2013. E adesso la crisi c'è per davvero e Charlotte non fa più nulla per negarla. Al punto che la principessa "terrible" del Principato è andata a vivere da sola e si è trovata un altro uomo. Charlotte e Lamberto, discendente da una delle più antiche e blasonate famiglia dell'aristocrazia napoletana, i Sanfelice duchi di Bagnoli, si sono conosciuti in gennaio grazie alla cognata di Charlotte, Beatrice Borromeo. Lamberto Sanfelice è un regista emergente: il suo primo film "Cloro", prodotto da Ginevra Elkann, ha ricevute critiche positive sia al Sundance Film Festival sia alla Berlinale. A Parigi Charlotte e Lamberto, che in passato è stato legato all'attrice Nicoletta Romanoff, ormai non si nascondono più.