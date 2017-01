Charlène Wittstock, una principessa... sempre più sola

Sempre più sola e sempre più... triste. Charlene Wittstock si dedica allo sport e ai due gemelli nel suo buen retiro in Corsica, come mostrano gli scatti del settimanale Chi. Da quando è diventata mamma la principessa di Monaco si è spostata lontano dalla mondanità del Principato, prima in una villa a Cap Ferrat e poi in un nuovo rifugio dorato, una strepitosa villa in Corsica. Ma il suo consorte non c'è mai.