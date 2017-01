Caterina Balivo: l'amore lo "teng stritt caro caro" e sogno una bimba

La si vede raramente agli eventi mondani, perché Caterina Balivo preferisce riunire gli amici a cena a casa, in famiglia. Ma alla mostra mercato di beneficenza "Convivio" non poteva mancare. La conduttrice racconta a Tgcom24 come passerà l'estate, confessa di non sentirsi sexy, di essere una mamma "terrona" con il suo Guido Alberto che ha 4 anni e sul marito Guido Maria Alberto sottolinea: "Non bisogna mai dare niente per scontato".

Caterina, sei pronta a partire per le vacanze?

Prontissima. Con mio figlio, i suoi fratelli e mio marito vivremo in totale relax. Scegliamo l'Italia: Argentario, Capri, la Puglia, la Liguria. Mi dispiace non poter fare un salto in Sicilia. Lancio un messaggio: per le vacanze scegliete il mare italiano. La mia sarà una estate tra famiglia e social. Sto scrivendo tanto per il mio blog e mi diverto con Instagram a raccontare le mie emozioni, adesso mi sono anche scatenata con Snap Chat...

Che mamma sei?

Una mamma terrona (ride, ndr), con tutte le cose belle e anche quelle negative. Una mamma che vede questo bimbo crescere, ora ha 4 anni e i miei occhi si fanno a forma di cuore...

I tempi sono maturi per un altro figlio, ci stai pensando?

I figli arrivano con l'aiuto di Dio. A me piacerebbe avere tantissimi bambini, ma ci vuole anche tanto tempo da dedicare loro. Perché lo ripeto sempre, i figli sono di chi li cresce. Una piccola principessa non mi dispiacerebbe...

Chissà come ti divertiresti a vestirla...

Magari la vestirei male proprio per evitare che cresca viziata. Sono convinta che i bambini fortunati devono avere tanto amore ma vanno anche educati al valore di alcune cose.... Guido Alberto lo vesto sempre da teppista.

Sei una donna tutto lavoro e famiglia che non rinuncia però a mostrare il suo lato sexy...

Non ho mai pensato di essere una donna sexy. Quando vedo degli articoli che descrivono il mio 'décolleté hot' mi stupisco. Mi ricordo una bella intervista che rilasciai anni fa a un quotidiano in cui dicevo appunto che mi mancava questo lato sexy. In vecchiaia forse ci stiamo riuscendo...

Parliamo un po' di lavoro, una prima serata ti piacerebbe?

Ne ho fatte tante e ho un day time che procede a gonfie vele. Mi piace lavorare su un progetto e non su una collocazione oraria. Se arrivasse una proposta la valuterei con molta attenzione.

Che tv guardi?

Spero questa estate di guardala un po' di più perché a casa non ho il televisore. Ho visto l'Isola dei Famosi...

Ti è piaciuta, andresti come concorrente?

Sì, mi è piaciuta. Fare la naufraga sulla carta però è un azzardo. Anche se non avrei mai pensato di condurre a quattro mila metri di altezza e di calarmi con l'elicottero... di camminare in alta quota per due ore. Insomma ti ci devi trovare... Chissà.





Sei sempre in forma, segui una dieta, fai palestra?

Crossifit e seguo una dieta mediterranea con pasta, pesce verdure. Mi piace mangiare bene, ad esempio stasera prima di uscire mi sono preparata un bel pesce al forno con tanto di patate...





Sei sposata da anni con Guido Maria Alberto, l'amore come procede?

Amo mio marito profondamente. In tempi in cui molte donne sono alla ricerca dell'amore io me "lo teng stritt caro caro"... Non bisogna mai dare niente per scontato...