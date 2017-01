Casa Totti-Blasi, la famiglia si allarga L'annuncio di Ilary: "Aspetto un bambino"

L'annuncio è arrivato in diretta tv, a sorpresa, durante la prima puntata de "Le Iene": in casa Totti sta per arrivare un nuovo bebè. "Qui davanti alle telecamere ora siamo in tre", ha detto Ilary Blasi a un incredulo Teo Mammuccari. "Se ne parla da anni, ci sono stati tanti finti scoop, invece ora è tutto vero". Ilary e Francesco Totti hanno già due figli, Cristian e Chanel.