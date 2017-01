Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi, nozze bis per i 56 anni della showgirl

Prove generali di seconde nozze sulla spiaggia di Ostia per Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi, già marito e moglie dal 1987. Damigella d'onore speciale, la piccola Maria, come mostrano gli scatti di Settimanale Nuovo: "Un atto d'amore nei confronti della figlia, che due anni fa è arrivata come un angelo nella vita della coppia".

In abito bianco, lo stesso con cui è salita all'altare il 25 giugno 1987 e più in forma che mai Carmen Russo ha voluto festeggiare così il suo 56mo compleanno, accanto all'uomo con cui condivide un'invidiabile amore da ben 32 anni e alla loro bambina, che come racconta la Russo al settimanale: "Ci ha cambiato la vita in meglio. Ci ha dato una gioia, uno sprint e un entusiasmo che non avevamo mai provato prima". Insieme dal 1982, sposati dall'87, Carmen e Enzo sono una delle coppie più longeve e solide del mondo dello spettacolo. E sembrano intenzionati a restarlo ancora per molto. Come mostrano gli scatti in cui i due tra i due passione e trasporto sono gli stessi dal primo giorno.