Carmen Di Pietro, bellezza senza età

Ha compiuto 50 anni poche settimane fa ma la sua bellezza e il suo sex appeal restano immutati. Per lei il tempo sembra non essere mai passato. Negli scatti di Bruno Oliviero, fotografo delle dive, ecco Carmen Di Pietro nel backstage del suo primo calendario per il 2016, i cui introiti saranno devoluti per beneficenza ai bambini poveri. Sexy, ammiccante e bellissima!

"Amo i bambini di tutto il mondo", ha detto Carmen, "E per questa esperienza umanitaria ho scelto con piacere il fotografo delle dive Bruno Oliviero". E così rieccola in posa, come ai tempi in cui ammiccava dietro alle telecamere sfoggiando le sue curve procaci e sexy, facendo sognare ad occhi aperti milioni di italiani e scatenando la loro immaginazione per oltre un ventennio. Protagonista di ben 18 film, quasi tutti erotici, l'attrice e ex naufraga dell'Isola dei Famosi, è salita alla ribalta delle cronache per il suo matrimonio con il noto giornalista Sandro Paternosto, nel 1998, ben più vecchio di lei di 43 anni e da cui rimase vedova già nel 2000. Ma anche per la sua protesi al seno esplosa durante un viaggio aereo a causa della pressurizzazione della cabina. L'anno scorso è (ri)salita all'altare e questa volta con il compagno, Giuseppe Iannoni, l'uomo che tra alti e bassi è da anni al suo fianco ed è il papà dei suoi bambini, Alessandro e Carmelina. Adesso Carmen torna a posare per il fotografo delle dive, lei che diva lo è stata, il fisico perfetto, le curve sensuali, un'icona sexy che non tramonta mai.