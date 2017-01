Belen, uscite romantiche con Andrea Iannone

Belen e Stefano De Martino si sono detti definitivamente addio, ma come mostrano le foto del settimanale Chi la showgirl ha deciso di riprendere in mano la sua vita e lo ha fatto circondandosi dagli affetti della famiglia e degli amici, quelli di vecchia data, come il suo ex Marco Borriello, e quelli nuovi come Andrea Iannone. I due sono in vacanza a Sestri levante, in un hotel con vista romantica sulla Baia del Silenzio...