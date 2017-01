Belen, notte da leoni con Andrea Iannone

“Notte da leoni” cinguetta Belen. Dopo una notte brava tra balli scatenati in discoteca e risate per tirare l'alba (hanno fatto le 6), ecco la showgirl in auto con Andrea Iannone. Il pilota, amico del fratello della showgirl Jeremias, è tornato a Ibiza per unirsi di nuovo al clan Rodriguez per una vacanza all'insegna del divertimento.

Foto in bikini striminziti, lato B in bella mostra, reggiseni che faticano a contenere le sue forme, pomeriggi in piscina, notti in discoteca e video stuzzicanti, Belen prosegue le vacanze alle Baleari. Con lei c'è ancora Iannone e la colonna sonora della loro storia sembra essere “Vorrei ma non posto” di Fedez e J-Ax, che la bella Rodriguez canta a squarciagola. Il video racconta in pochi passaggi la notte da sballo e Belen cinguetta: “Il riassunto... comunque tranquilli, stiamo bene! #nottedaleoni adesso lasciamo perdere!”.