Belen ed Emma Marrone, incroci pericolosi

Belen ed Emma, le loro vite e i loro cuori sono destinati ad incrociarsi ancora. Oltre all'amore per Stefano De Martino, ex fidanzato della cantante e attuale marito della showgirl, la Marrone e la Rodriguez hanno in comune anche Fabio Borriello, attuale fidanzato di Emma, fratello dell'ex di Belen. E una foto che vede la showgirl argentina e Fabio nello stesso posto per una allegra serata tra amici.

Incroci pericolosi quelli che uniscono Belen ed Emma. Il settimanale Chi pubblica una foto della Rodriguez sotto casa con le amiche sabato scorso quando De Martino era a Napoli per un evento. Poco dopo, nello stesso portone milanese, si vede entrare Fabio Borriello, proprio mentre Emma era in tv ad Amici.



Allora vediamo il quadretto disegnato dal settimanale di Alfonso Signorini che racconta tutti gli intrecci a partire da domenica 22 marzo, quando Belen incontra Marco Borriello in un locale milanese e Stefano non era con lei. Arriva poco dopo Stefano ed esorta la moglie ad uscire dal locale. Poi c'è la crisi, le notti all'hotel Bulgari, e il ritorno alla normalità dopo una bella vacanza alle Maldive. Pace fatta in casa Demartinez e pace fatta pure con l'ex "cognato". Secondo Chi martedì 28 aprile Belen e Fabio Borriello, dopo tre anni di silenzio, tornano a parlarsi. Lui ora è il fidanzato di Emma.



La storia continua sabato 9 maggio: De Martino è a Napoli a un evento, a cui partecipa anche Raffaella Fico (tra i due si parla di sguardi e occhiate); Emma è in tv ad Amici; Belen, Fabio e alcuni amici tirano tardi a casa della Rodriguez (lui è stato visto arrivare con una bottiglia di champagne). "Con Fabio non ci parlavamo da tre anni. E' molto maturo e cambiato di testa. Mi ha fatto piacere ritrovarlo" ha detto Belen confermando la ritrovata amicizia. Domenica 10 maggio: Stefano torna a Milano da Belen, Emma vola da Borriello. In attesa della prossima puntata...