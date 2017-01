Belen e Stefano, tutte le foto della festa di compleanno per Santiago

09:00 - “Auguri amore mio” cinguetta Belen mostrando le foto della festa di compleanno di Santiago. Il figlio della Rodriguez e di Stefano De Martino ha spento due candeline e per l'occasione la showgirl e il ballerino hanno organizzato un pomeriggio di intrattenimento con gli amichetti del bimbo tra bolle di sapone, "pignatta" e torta. Con loro anche la nonna Veronica e la zia Cecilia.

Intanto Belen e Stefano dimostrano, se ancora ce ne fosse bisogno, che il loro rapporto va a gonfie vele e che i due vivono sotto lo stesso tetto. Proprio nella casa nuova che la coppia ha fatto riarredare durante la loro vacanza alle Maldive. A presentare il nuovo arredamento ci aveva pensato la stessa Belen, postando su Instagram il risultato di una settimana di lavoro in cui la sua casa si è completamente trasformata. La showgirl ha mostrato il letto matrimoniale, sormontato da una parete decorata in maniera imponente, il salotto con marmi, statue e arredi in stile orientale e le pareti dipinte di un verde opale che insieme ai mobili marrone scuro regalano un'atmosfera molto raccolta. Altri dettagli dei nuovi arredi, ricchi di farfalle, pappagalli, candelabri e statue di Buddha, sono stati forniti direttamente dal designer di Belen, mentre la showgirl era ancora alle Maldive.

