Aurora Ramazzotti imita Belen, parla Eros

10:00 - Dopo la gaffe di Aurora Ramazzotti con il figlio di Belen, è papà Eros a scusarsi per la bravata della figlia. “Ragazzi, Auri ha commesso un ingenuità di cui si è pentita amaramente, io e la madre l'abbiamo ripresa pesantemente ed anche lei è distrutta da quanto accaduto”, scrive il cantante dopo la polemica sul video pubblicato da Aurora in cui imita Belen e fa una battuta su Santiago.

“Può capitare a tutti di sbagliare e di fare un passo indietro scusandosi, lei lo ha fatto ed ora mi sembra il caso di chiudere l'argomento altrimenti non si finisce più. Grazie. Un bacino a Santiago che è bellissimo” cinguetta Ramazzotti per mettere la parola fine a questa vicenda.



Qualche ora prima anche Aurora aveva pubblicato un messaggio di scuse: “Sento di dover delle scuse per l'errore che ho commesso. Non era mia intenzione ferire o offendere. Ho fatto una battuta di cattivo gusto che ho detto senza pensare e ho sbagliato, era intesa come scherzo e non come commento. Ci tengo a precisare che come sorella maggiore di 4 fratellini amo molto i bimbi e trovo peraltro il bimbo di Belen e Stefano tenerissimo come tutti i bebè del mondo. Mi scuso molto sia con i diretti interessati sia con le altre persone che ho offeso senza pensarci”.



