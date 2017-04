Belen e Iannone cercano casa insieme: giro visita per cantieri

Sono appena tornati da una mini vacanza pasquale in Toscana e la voglia di mettere su famiglia sembra ancora più forte. Per Belen Rodriguez e Andrea Iannone è giunta l'ora di investire in un nido d'amore. Il settimanale Gente li ha immortalati durante un giro per cantieri, guidati da un architetto. Obiettivo: trovare una nuova casa dove vivere insieme. La zona resta quella tra Moscova e Brera a Milano, dove la showgirl abita già. Il prezzo? Tra gli 11 e i 16 mila euro al metro quadrato...

Roba da fantascienza per la gente normale, normale amministrazione per i due piccioncini, che innamorati più che mai, non riescono a staccarsi l'uno dall'altra nemmeno mentre visitano gli appartamenti e si scambiano baci ed effusioni come mostrano gli scatti di Gente.



Sembra quindi che Belen abbia deciso di rompere col passato, senza però tagliare del tutto il cordone che la lega alla zona di Milano dove ha sempre abitato e dove viveva anche Fabrizio Corona.



Nuova casa però, per cominciare la sua nuova vita accanto al pilota Suzuki, che sembra davvero voler fare sul serio: "Per me il tempo delle cose senza senso è finito" avrebbe detto. Il senso delle cose adesso per Iannone lo detta la sexy Belen, che con lui ha deciso di investire... in un mattone super bollente.