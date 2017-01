Belen apre l'album dei ricordi a luci rosse

Il primo shooting, le immagini in topless, lo sguardo della 18enne Belen Rodriguez. Le foto che pubblica sul suo profilo social sono altamente sensuali: gambe chilometriche e affusolate, sguardo da cerbiatta, seno abbondante e in libertà. I follower si scatenano e le fantasie erotiche si moltiplicano.



Ma l'amore di Belen è uno solo. A due anni dalle nozze con De Martino, la showgirl cinguetta: "Grazie per questi anni e per quelli che arriveranno, grazie per tutto questo amore che mi travolge, grazie per sopportarmi, so che non è facile!!! Grazie per starmi accanto quando sono di cattivo umore, grazie perché mi hai insegnato a vivere bene e mi hai fatto riscoprire un cielo migliore, grazie per la felicità che mi regali, grazie per quello che dai a me e alla mia famiglia, grazie per essere un padre esemplare, grazie per aiutarmi a rialzarmi quando sto a terra, grazie per amarmi così come sono. Ringrazio Dio ogni giorno per averti incontrato. Ti amo#felizaniversario @stedemartino".