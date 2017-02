Beatrice Borromeo, pancione agli sgoccioli

Beatrice Borromeo sta per diventare mamma. La giornalista e il marito Pierre Casiraghi aspettano il loro primo figlio e come mostrano gli scatti pubblicati dal settimanale Chi la gravidanza è agli sgoccioli. Pizzicata all'uscita da un ristorante a Montecarlo la Borromeo accarezza un pancione esplosivo. Il parto è atteso a breve.

La scorsa estate era stato proprio il settimanale diretto da Alfonso Signorini ad anticipare la cicogna in volo, ma la principessina aveva smentito su twitter per non attirare troppa attenzione sul suo pancione. Ormai però è questione di giorni e finalmente Beatrice e Pierre potranno abbracciare il loro bebè.



La Borromeo, struccata e con i capelli raccolti, chiacchiera serena con l'amica. Indossa le sneakers, un cappotto panna e un completo blu pantalone e camicia che non nasconde le sue forme rotonde. Lei e Casiraghi, che si sono sposati nel 2015, renderanno Carolina di Monaco nonna per la quarta volta, dopo Raphael, figlio di Charlotte, e Sasha e India, figli di Andrea.