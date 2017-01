Beatrice Borromeo, a gennaio sarà mamma

E' ufficiale, Beatrice Borromeo è in dolce attesa. Come riportato dal servizio sul settimanale Chi, in edicola mercoledì 9, e che Tgcom24 vi presenta in anteprima esclusiva, è finalmente svelato il mistero della maternità di Beatrice. In trasferta a New York con il marito Pierre Casiraghi e i cognati, Andrea Casiraghi e Tatiana Santo Domingo. La nipote di Marta Marzotto abbassa la guardia e svela una rotondità che ormai non lascia più dubbi: lei e Pierre avranno il loro primo figlio all'inizio dell'anno nuovo.