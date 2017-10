Bar Refaeli mamma bis, è nata Elle

E' diventata mamma per la seconda volta Bar Refaeli . Dopo Liv, la modella israeliana, il 20 ottobre ha dato alla luce Elle all'ospedale di Tel Aviv. La piccola, che alla nascita pesava tre chili, gode di ottima salute. "I nostri cuori sono pieni d'amore", ha dichiarato Bar in un comunicato stampa.

"Ora sono mamma di due bambine. Siamo tutti felici, in buona salute e impazienti di iniziare questo nuovo capitolo delle nostre vite", fa sapere la modella, sposata con l'imprenditore Adi Ezra, che sogna una famiglia numerosa.



Per quanto la gravidanza della Refaeli sia stata decisamente social, la modella ha preferito affidarsi a un comunicato stampa per annunciare la nascita di Elle. Proprio come fece per la sua primogenita Liv (nata l'11 agosto 2016, ndr). Solo la madre di Bar, su Instagram, condivide tutta la sua felicità senza però pubblicare le foto della sua nipotina rispettando la privacy della famiglia.