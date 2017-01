Bar Refaeli, il lato b della top censurato in tv

Nuove polemiche sul derrière di Bar Refaeli . Dopo essere stata censurata nel 2014 , per uno spot di intimo giudicato troppo trasgressivo, ora la modella è finita sotto la lente dell'Autorità televisiva israeliana per una pubblicità di costumi da bagno firmati Hoodies. Al centro della polemica i primi piani del fondoschiena della Refaeli, oltre ad una inquadratura in cui la top appare essere completamente nuda.

Lei intanto si rilassa sul divano davanti alla tv, ma per rivedersi dovrà attendere la fine della fascia protetta. A quanto riporta il sito israeliano 'The Marker', infatti. lo spot è stato giudicato inadatto al prime-time e potrà andare in onda soltanto dopo le 22, per non turbare i minori. Il video non censurato - girato da Refaeli al terzo mese di gravidanza - è già circolato sui social e alcuni scatti della campagna promozionale sono in bella vista sui manifesti di tutta Israele.