Bar Refaeli, pancino nudo in relax sul divano

Il pancino al quarto mese nudo e ben in vista in primo piano e la tv accesa per guardare uno degli episodi della serie Grey's Anatomy: "Se ne guardo un bel po' di episodi pensate che mia figlia riuscirà a diventare un medico da grande?", si chiede Bar Refaeli, condividendo lo scatto su Instagram. La bella top israeliana documenta ormai quotidianamente la sua prima gravidanza e mostra il day by day del suo pancino in lievitazione...

Dopo le polemiche social nate qualche settimana fa intorno al suo ventre "troppo piatto", adesso i follower possono finalmente stare tranquilli: la pancia cresce... eccome. E Bar non fa nulla per nasconderla. Tutt'altro. Eccola in altri scatti in bikini, pancia contro pancia con un'amica anche lei incinta e poi sdraiata su un lettino a bordo piscina e ancora con lato B in bella vista nel bagno di casa. La splendida modella è raggiante e al settimo cielo e sembra essere molto orgogliosa della sua pancia in levitazione.