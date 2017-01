Aurora Ramazzotti, trasloco al via e mamma Michelle non la perde d'occhio

Grandi manovre in casa Hunziker-Trussardi-Ramazzotti... Aurora è in partenza. La figlia di Eros e Michelle va a vivere con un'amica e il trasloco è già in corso, come mostrano gli scatti di Settimanale Nuovo. la showgirl svizzera ha portato le ragazze in un magazzino dove tiene arredi e oggetti che non usa più per portare via qualcosa da mettere nel nuovo appartamento. Michelle nasconde a fatica la tristezza e sembra spaesata e un po' preoccupata: accettare che Auri lasci il nido non è facile...